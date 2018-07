Fotoserie: Rode Duivels gehuldigd voor derde plek

Duizenden Kroaten krijgen nog snel paspoort om naar Rusland te kunnen

10:12 In het laatste etmaal voor aanvang van de finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Frankrijk en Kroatië hebben 4600 Kroaten van de overheid nog snel een paspoort of ander geldig reisdocument gekregen. Dat maakt het voor hen mogelijk naar Rusland af te reizen om de wedstrijd bij te wonen, in of rond het Loeznjiki-stadion in Moskou.