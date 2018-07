Fotoserie: Groot verdriet bij spelers en supporters van Uruguay

De verdediger van Atlético Madrid had eigenlijk helemaal geen verwijten. ,,Ik kan alleen maar trots zijn op ons elftal'', vervolgde hij. ,,We hebben op een ongelooflijke manier gevochten. Iedereen is tot het uiterste gegaan om te overleven. Helaas was het niet genoeg. We hebben na een goede voorbereiding een prachtig toernooi beleefd. Jammer dat er niet meer in zat, maar ik heb respect voor iedereen die bij ons heeft meegespeeld.''