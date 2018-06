Feyenoord verdient mogelijk meer dan miljoen euro aan vijf WK-gangers

Het uitbetalen van de dagelijkse 6988 euro ging op 1 juni, twee weken voor de start van het WK, al in. Feyenoord vaardigt met Brad Jones (Australië), Nicolai Jørgensen (Denemarken), Renato Tapia (Peru), Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat (beiden Marokko) deze zomer liefst vijf spelers af naar het WK in Rusland. Daarmee is het hofleverancier wat teams uit de Eredivisie betreft. In totaal zijn er vijftien spelers uit de Nederlandse competitie geselecteerd voor het WK in Rusland. Het WK gaat op 14 juni van start en de poulefase duurt tot 28 juni, waarmee Feyenoord al zeker is van 978.320 euro. Dit bedrag loopt nog op wanneer Denemarken, Peru of Marokko zich plaatst voor de knock-outfase van het WK. De betaling door de FIFA stopt op het moment dat een land is uitgeschakeld.