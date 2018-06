Ebuehi en co verliezen laatste duel voor WK

Kaminski vervangt geblesseer­de Glik bij Polen

13:12 Marcin Kaminski is alsnog aan de WK-selectie van Polen toegevoegd. De verdediger van VfB Stuttgart neemt de plaats in van Kamil Glik, die zich kort na de bekendmaking van de selectie tijdens een potje 'tennisvoetbal' op de training aan zijn schouder blesseerde en niet op tijd fit is voor het eindtoernooi in Rusland.