Dolblije Griezmann wist even niet waar hij was

Griezmann sprak van een zeer moeilijke wedstrijd. ,,Kroatië heeft natuurlijk ook een prima ploeg. We begonnen timide. Misschien kwam dat doordat het een WK-finale was. Gelukkig groeiden we in het duel en wisten we in de omschakeling met counters het verschil te maken. We kijken er nu naar uit om de cup in Frankrijk te laten zien.''