Dit WK geef ik geen voldoende

Dolblije Griezmann wist even niet waar hij was

15 juli Antoine Griezmann, uitgeroepen tot man van de WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië (4-2), was in het stadion in Moskou na afloop even de weg kwijt. ,,Ik weet niet waar ik nu ben'', jubelde de Franse spits in alle euforie. ,,Dit is zo geweldig. Ik ben echt ongelooflijk blij.''