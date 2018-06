Dit was de groepsfase in vijf opvallende momenten

Een drama leek in de maak voor Argentinië, toen het in de slotfase gelijk stond tegen Nigeria. Het vliegtuig naar Buenos Aires stond al klaar, tot Marcos Rojo de bevrijdende 1-2 op het bord knalde. Lionel Messi was echter de dirigent bij de Argentijnen: de Vlo opende in de veertiende minuut met een fraai doelpunt de score, en nam ook de rest van de wedstrijd zijn team op sleeptouw. Hij is er duidelijk op gebrand om de leegte op zijn palmares op te vullen.



De echte man van de wedstrijd was zonder twijfel Diego Maradona. De excentrieke Argentijn viel op door in slaap te vallen, door twee middelvingers op te steken bij het tweede doelpunt van zijn land, én door schijnbaar laveloos naar zijn skybox gedragen te worden. De geruchten over een ziekenhuisbezoek drukte Pluisje evenwel de kop in. Benieuwd wat de voetballegende morgen in petto heeft.