De Rekenmeesters: hoe zit het precies in poule C?

Als Denemarken met één doelpunt verschil verliest en Australië met één doelpunt verschil wint, wordt het helemaal interessant. Dan eindigen beide ploegen met een doelsaldo van nul. In dat geval beslist eerst het aantal gemaakte goals wie er doorgaat. Eindigen beide wedstrijden in 1-0, dan is Australië door. Dat heeft dan immers een doelsaldo van 3 voor en 3 tegen, terwijl Denemarken op 2 voor en 2 tegen blijft steken.



Wint Australië met 1-0 en verliest Denemarken met 2-1, dan eindigen ze allebei met een doelsaldo 3-3. Hetzelfde bij 2-1 en 3-2. Dan telt vervolgens het resultaat in het onderlinge duel. Dat eindigde echter in 1-1, dus dat brengt ook geen uitsluitsel.



Een loting komt in dat geval dichtbij, en het enige wat zo'n vreselijke kop-of-munt-situatie nog kan voorkomen is het fair play-klassement. Daarin heeft Australië tot nu toe een licht voordeel: het heeft drie gele kaarten en Denemarken vier. Maar er kan nog van alles gebeuren, vanmiddag.