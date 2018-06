De Rekenmeesters: hoe zit het precies in poule A?

Met de laatste poulewedstrijd op de agenda is het traditioneel gezien rekenen geblazen. Wie moet winnen, wie heeft aan een gelijkspel genoeg, en wie wil juist verliezen om in de volgende ronde een goede tegenstander of een lange verplaatsing te ontlopen? De Rekenmeesters zoeken het voor u uit. Vandaag: Poule A.

In de poule van thuisland Rusland hoeven de hersens niet bovenmatig gekraakt te worden. Om maar even met de stand te beginnen:

1. Rusland 2-6 (8-1)

2. Uruguay 2-6 (2-0)

3. Egypte 2-0 (1-4)

4. Saudi-Arabië 2-0 (0-6)

De wedstrijd tussen Egypte en Saoedi-Arabië, in Volgograd, is alleen nog interessant voor de landen zelf, en om te zien hoe het gesteld is met de muggenplaag in de stad aan de Wolga. Ons rest weinig dan Salah en co veel plezier te wensen in de negende editie van de derby van de Rode Zee. Dat het maar een doelpuntenfestijn mag worden.

Dan Uruguay-Rusland, een wedstrijd die gespeeld wordt in Samara. In principe is het simpel: als Uruguay wint, worden ze eerste in de poule. In alle andere situaties eindigt Rusland, dat een beter doelsaldo heeft, bovenaan. Het doelsaldo geeft namelijk de doorslag, als ploegen in punten gelijk eindigen.

Een interessante vraag is wel hoe graag de ploegen eerste willen worden. De nummers 1 en 2 uit deze poule treffen de nummers 2 en 1 uit poule B, en dat is de poule waarin Spanje, Portugal en Iran nog kans maken op de volgende ronde. Meest waarschijnlijke scenario is dat Spanje, dat vanavond tegen het al uitgeschakelde Marokko speelt, in die poule eerste wordt. Zowel Rusland als Uruguay zal de Spanjaarden willen ontlopen.

De nummer 1 in de poule speelt zijn achtste finale zaterdag in Sotsji, de nummer 2 zondag in Moskou. De hoofdstad is ongeveer 1000 kilometer van Samara verwijderd, Sotsji zo'n 1.800 kilometer. Wie een rustige aanloop wil, kan dus beter tweede worden. De tegenstanders in de achtste finales hebben echter vergelijkbare omstandigheden, dus echt een voordeel is dat niet.