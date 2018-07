D-Day voor gouden generatie Belgen

Voor België is het vanavond nu of nooit. Wil de gouden generatie Rode Duivels geschiedenis schrijven, dan zal het in de kwartfinale in Kazan het favoriete Brazilië naar huis moeten sturen.

Naar wie moeten we kijken?

Naar wie niet! Neymar vs Hazard, Coutinho vs De Bruyne, Jesus vs Lukaku. Veel leuker gaat het niet worden dit WK. Maar let ook even op de ‘Nederlandse’ inbreng vanavond. Bij de Belgen krijgt Nacer Chadli (ex-AGOVV en FC Twente) net als de ex-Ajacieden Toby Alderweireld waarschijnlijk een basisplaats. Ook Brazilië heeft met Fagner (ex-PSV) trouwens een speler met een eredivisieverleden aan de aftrap staan.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Ja, maar al te noemenswaardig is de historie tussen beide landen niet. België en Brazilië troffen elkaar slechts vier keer. Voor het eerst in 1963 in Brussel, waar de Rode Duivels de destijds regerend wereldkampioen verrassend met 5-1 versloegen. Daarna was Brazilië drie keer te sterk. Meest in het oog springend is de achtste finale op WK van 2002. Brazilië won dat duel met 2-0 nadat de Belgen een goal van de latere bondscoach Marc Wilmots ten onrechte zagen worden afgekeurd.

(Artikel gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Mbo Mpenza probeert Ronaldo af te stoppen. © AP

Wie is de favoriet?

Brazilië was en is nog altijd de gedoodverfde wereldkampioen. Maar om nou te beweren dat België een veel mindere ploeg heeft… De Belgische krant Het Laatste Nieuws zette de twee beoogde basisteams vandaag naast elkaar en bepaalde de marktwaarde van de Braziliaans elf op 590 miljoen euro. De elf Belgen zijn volgens de krant in totaal 547 miljoen euro waard. Maar die verhoudingen kunnen na vanavond zo maar anders liggen.

Kunnen we spektakel verwachten?

Als dit geen spektakel wordt, wat dan wel? De nummer twee (Brazilië) en drie (België) van de wereldranglijst zijn na de vroege uitschakeling van nummer één Duitsland de twee beste landen die er nog over zijn op dit WK. En niet alleen op papier. Best zonde dus dat beide ploegen elkaar nu al tegen komen. Als finale had dit affiche niet misstaan. Dat de kracht van Brazilië en België met name in de aanval ligt, belooft veel.

Verder nog iets opvallends?

Statistisch gezien heeft Brazilië weinig reden om gerust te zijn op een goede afloop. Sinds de gewonnen WK-finale van 2002 (2-0 tegen Duitsland) verloor de Seleçao al zijn knock-outwedstrijden tegen Europese tegenstanders. Vier jaar geleden was er de historische 1-7 in de halve finale tegen Duitsland. De twee WK’s daarvoor kwam Brazilië niet verder dan de kwartfinale. Frankrijk won in 2006 met 1-0. En in 2010 maakte Nederland in Port Elizabeth een 0-1 achterstand goed: 2-1.

Volledig scherm © BELGA