Bij vlagen wervelend België feestelijk uitgezwaaid

Onder leiding van een bij vlagen briljante Eden Hazard dirigeerde België het laatste oefenduel voordat de ploeg naar Moskou vertrekt. Tegen de verhouding in was het echter Costa Rica dat de score opende. Aanvoerder Bryan Ruiz, oud-speler van FC Twente en PSV, volleerde droog binnen nadat Jan Vertonghen de bal met het hoofd matig wegwerkte. Dat was na een kwart wedstrijd meteen het laatste wapenfeit van de bezoekers.



Ruim vijf minuten later prikte Dries Mertens na een zaalvoetbalactie van Hazard de gelijkmaker achter Keylor Navas. De doelman van Real Madrid zag moedeloos toe hoe zijn verdediging maar geen grip kreeg op het continu van positie wisselende trio Hazard-Mertens-Lukaku. De laatste tikte vlak voor rust op aangeven van Mertens fraai de 2-1 binnen. Even daarvoor was een treffer van Vertonghen nog ten onrechte afgekeurd.



Na de onderbreking nam België overtuigend afstand van het zwakke Costa Rica. Lukaku ramde met het hoofd de derde achter Navas en invaller Michy Batshuayi tekende voor het slotakkoord. Als De Bruyne, Witsel en Thorgan Hazard iets scherper met de kansen waren omgesprongen, waren de Belgen met een monsterscore uitgezwaaid.



België begint het WK op 18 juni tegen Panama en speelt daarna tegen Tunesië (23 juni) en Engeland (28 juni). Costa Rica stuit in groep E op Brazilië, Zwitserland en Servië. De ploeg van bondscoach Oscar Ramirez verloor afgelopen donderdag met 2-0 van Engeland.