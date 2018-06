Argentijn Pitana fluit openingsduel Rusland-Saudi-Arabië

Martinez tempert zorgen om Hazard

13:08 De Belgische voetbalfans hoeven zich geen zorgen te maken om Eden Hazard. De aanvoerder van de 'Rode Duivels' moest zich gisteren in de gewonnen oefeninterland tegen Costa Rica (4-1) na zeventig minuten laten vervangen, nadat hij een schop op zijn been had gekregen. Volgens bondscoach Roberto Martinez is er echter geen reden voor paniek.