Zo'n telefoon installeren, dát kan ik toch zeker wel?

Op naar de bouwmarkt. Daar doen ze niet alleen in schroevendraaiers, behangplaksel en haakse slijpers, ze hebben er ook telefoons. Veel telefoons. Welke zullen we nemen? Die met de extra grote seniorenknoppen? Die met een ‘strak vormgegeven aluminium look’? Of zullen we eens gek doen en pakken we een retromodelletje?