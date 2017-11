Waarom was ik dan toch zo verwachtingsvol aan de dag begonnen? Omdat het Internationale Mannendag was. Dat zou mij geheel zijn ontgaan, ware het niet dat columniste Ionica Smeets mij er daags tevoren in de Volkskrant op had geattendeerd: de 19e november was de dag dat wij mannen - wit, zwart, geel, rood, of wat voor kleurtje of nationaliteit dan ook - op onze strepen moesten gaan staan. Want vrouwen mogen dan elk jaar weer op de 8e maart (Internationale Vrouwendag) verontwaardigd roepen over het onrecht dat hen wordt aangedaan, wij mannen hebben het ook niet gemakkelijk.