Column Willem van Dam Zeventig

21 december Weet je wie er dood is?'' Ik hoor dat zinnetje vaker dan me lief is. Ik ben mijn ouders kwijt, bracht mijn schoonzoon naar het kerkhof, stond aan het sterfbed van mijn jongste zus, verloor een paar goede (ex-)collega's, las de overlijdensadvertenties van enkele jeugdvrienden met wie ik in mijn jonge jaren de beest uithing, bezocht laatst de begrafenisplechtigheid van weer een aardige buurvrouw. Weet je wie er dood is?