Column Willem van Dam Dame van Stand

17 mei Niemand die zo beschaafd ‘schijt ’ kon zeggen als de ambachtsvrouwe van Kloetinge. Vorige week overleed Jeanne Jacqueline van Dijk van ’t Velde – Radermacher Schorer op 86-jarige leeftijd. Twee keer mocht ik haar interviewen; de eerste keer in 2007 voor een paginagroot portret in de PZC, de tweede keer tien jaar later voor wat tekstjes in een fotoboek van Charles Linssen over Goes en bijbehorende dorpen.