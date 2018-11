Column Willem van Dam Oude kaas

8 november ,,Ja, hé zeg, ík ben aan de beurt.’’ Bij de kaaskraam op de markt wilde ik net een pond Goudse bestellen, toen ik een elleboog in mijn zij voelde. Naast me stond een bejaarde vrouw van – ik schat – achter in de tachtig. Nepbontje, stevig gestifte lippen, permanente wave. Leunend op haar rollator keek ze me bestraffend aan. ,,Je mag niet voordringen, jongeman!’’