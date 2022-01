Van kaboem, plok en tsjakkeboem, tsjakkeboem

column willem van damKaboem, plok, kaboem, plok. Nee, erg ritmisch klinkt het niet, maar: hallelujah, ik ben weer aan het drummen. ‘Nou, nou, Van Dam, drummen, drummen, dat klinkt wel erg pretentieus’. Da’s waar, eerlijk gezegd doe ik slechts een poging daartoe. Lang geleden heb ik weliswaar enige tijd in een gammel gebouwtje ergens in de polder drumles gehad, maar toen al bleek ik niet bijster talentvol. Zodra mijn eerste klappen klonken, sloegen de koeien in het belendende weiland met geheven staarten op hol.

Deerde me niks. Achter het drumstel waande ik me een reïncarnatie van Keith Moon; People try to put us down, talkin’ bout my generation. Tsjakkeboem, tsjakkeboem. Tot de drumleraar, toch een aimabel en geduldig man, er genoeg van kreeg en (ik verzin het niet!) in het Vreemdelingenlegioen verdween.

Sedertdien geen drumstok meer aangeraakt.

Maar ja.

Vorige week viel mijn oog op een advertentie, waarin een drumstel tegen een dragelijke prijs te koop werd aangeboden. Een tweedehands, maar toch. Bovendien: een echte Pearl, het merk van het drumstel waarop Cesar Zuiderwijk zo majestueus tekeer kan gaan. Dat moest dus wel in orde zijn.

‘Zal ik weer eens?’, keek ik mevrouw Van Dam vragend aan. ‘Ach joh, doe eens gek’, zei ze. En zo reed ik het afgelopen weekeinde met kleinzoon Hero als adviseur (hij is de enige échte drummer in de familie) naar Noordwijk, waar we een drumstel met alles d’r op en d’r aan in mijn Opeltje laadden.

Kijk mij nu eens in mijn werkkamertje achter mijn drumstel zitten. Het gaat van kaboem, plok, kaboem, plok. En van tjsakkeboem, tsjakkeboem. De kat hangt in de gordijnen, de hond staat jankend in de tuin, de cavia is angstig in zijn holletje gekropen, de goudvis is in paniek uit zijn kom gesprongen, de buren houden luiken en oren gesloten.

En ik?

Onverdroten drum ik voort, met My Generation van The Who op de koptelefoon: I hope I die before I get old.

‘Kunnen we je daarbij misschien een handje helpen, buurman?’, hoor ik de buren denken.

