Column Willem van Dam Toontje lager

22 november Hoe zat dat ook alweer met Thierry Aartsen? In een portret dat BN/De Stem een paar maanden geleden van hem schetste, werd hij afgeschilderd als een getapte jongen. In de Bredase kroegen is hij een graag geziene gast. In het NAC-stadion staat hij zij aan zij met de harde kern zijn cluppie hartstochtelijk aan te moedigen. In carnavalstijd loopt hij vooraan in de polonaise en hij mag graag een moppie van Marianne Weber en andere vertolkers van het Nederlandse levenslied horen.