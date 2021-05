Soms hoop ik stiekem dat er in Terneuzen ook zo'n employé rondloopt

Column Willem van Dam Met een uitlaat die over het plaveisel sleepte, reed het bestelbus­je onze straat uit

25 juni Een fraaie collectie bezat ik. Stones, Beatles, Kinks, Who, Doors, Dylan – noem het en ik had het. Zo’n vierduizend elpees, misschien nog wel meer; de meeste gekocht op rommelmarkten, beurzen, veilingen. Geen weekeinde ging voorbij of ik stond op de een of andere vlooienmarkt in een bak met afgedankt vinyl te graaien. Een vinyljunk, inderdaad.