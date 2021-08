Schoonzoon kwam ons om de hand van Jongste Dochter vragen

COLUMN WILLEM VAN DAM ‘Echte Zeeuwse’, zeggen we er altijd bij

10 juni Doen we vaak. Als we naar familie, vrienden of kennissen buiten de provincie gaan, nemen we meestal een paar verse bolussen mee. Vinden ze lekker. Dan hummen ze ‘mmmm’ en beginnen ze naar hun oor te zwaaien. ‘Mmmm’. En hup, daar zetten ze hun tanden weer in de gebitsverwoestende zoeternij. ‘Echte Zeeuwse’, zeggen we er altijd bij. Alsof ze daardoor nóg lekkerder gaan smaken.