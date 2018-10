Pielemuisje

Column Willem van Dam Stiekem­pjes

30 augustus Guilty pleasures worden ze genoemd. Waarom dat nou weer in het Engels moet, snap ik ook niet, want er is een adequate Nederlandse vertaling: heimelijke genoegens. Zo’n heimelijk genoegen (zo u wilt: guilty pleasure) kan een film zijn, een tv-serie of een artiest die je eigenlijk niet mooi of grappig mag vinden van de ‘goede-smaakpolitie’, maar waarvan je - héél stiekempjes - toch kunt genieten.