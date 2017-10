Sjoerd Tamminga (1947-2013) had zijn tandartsenpraktijk in een fraai herenhuis op de kade van de Goese stadshaven en was met regelmaat te vinden in de toren van de Grote Kerk, waar hij - ver boven het stadsgewoel - de beiaard bespeelde. Tamminga strooide kwistig melodietjes over de stad uit die tot meeneuriën noodden, zoals ' If I were a rich man' of 'Aan de Amsterdamse grachten', voegde daar af en toe een scheutje klassiek of jazz aan toe en schuwde het experiment niet. Eén van zijn favoriete nummers was 'Perfect Day' van rockicoon Lou Reed.

Tamminga's faam reikte veel verder dan de Goese stadgrenzen. Hij gaf overal in het land carillonconcerten en mocht op het grootste carillon ter wereld (in de Riverside Church in New York) 'Perfect Day' spelen, met onder zijn toehoorders niemand minder dan mr. Lou Reed himself.