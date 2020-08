Om met Máxima te spreken: beetje dom geweest

Column Willem van Dam De een beweegt zich nu voort in een scootmo­biel, de ander houdt zich staande dankzij een rollator

3 oktober ,,Staat de muziek niet te hard voor u?’’, vroeg de serveerster toen we het eetcafé waren binnengelopen om er een biefstukje te eten. Uit de geluidsboxen klonk snoeihard Sympathy For The Devil van The Rolling Stones. Omdat The Stones wat mij betreft niet hard genoeg kunnen klinken, schudde ik het hoofd: ,,Nee hoor, voor ons niet.’’