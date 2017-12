'Norm voor 'poepbacteriën' vele malen overschreden. Arme klanten'

"Uitjes, meneer?’’ Aan de viskar ging het gesprek over de haringtest van het Algemeen Dagblad. Daar is gedoe over. Een paar visboeren roepen dat het doorgestoken kaart is. Ze reppen van vals spel en hebben het over vriendjespolitiek en belangenverstrengeling, over smaad en laster. En stappen daarom naar de rechter.