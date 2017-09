Niet zo heel lang geleden maakte ik een vreugdesprongetje toen ik tussen een paar stapels vergeelde exemplaren van de Panorama, Libelle en de Knip een stuk of tien afleveringen aantrof van Nieuw Zeeland, een maandblad dat zich in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw afficheerde als 'opiniërend, onafhankelijk en progressief georiënteerd'.

Aan zo'n blad was behoefte, vonden de initiatiefnemers, want de Zeeuwse journalistiek kon wel wat peper in de kont gebruiken; Dagblad De Stem en vooral de PZC (in die tijd door het linkse volkje vaak minachtend aangeduid als de Provinciale Staats Courant) waren in hun ogen veel te braaf.

Quote De Zeeuwse journalistiek kon wel wat peper in de kont gebruiken

Schoppen tegen de schenen van de Zeeuwse machtshebbers, dat deden de vrijwilligers die de redactie van Nieuw Zeeland vormden graag. Hoe? Door verhalen te schrijven over een tandenborstelstellende sociaal rechercheur in Middelburg; over een gemeentelijke 'naaktgluurder' in Veere die er op moest toezien dat er op het strand geen bloteriken rondliepen; over rammelende rampenplannen van de kerncentrales; over censuur bij de schoolkrant van het Goese Lyceum; over een PvdA-gedeputeerde die aan het handje van het Grootkapitaal zou lopen of over een narrige hoofdredacteur van 'onze Zeeuwse monopoliekrant, de PZC' die weigerde inzicht te geven in het redactionele beleid.