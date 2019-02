Column Willem van Dam Toptoestel

6 december ,,Vooruit opa’’, sprak mijn twaalfjarige kleindochter mij moed in. En ze gaf me een beslissend duwtje over de drempel van de winkel waar ze in zaktelefoontjes doen. Er was kennelijk geen ontkomen meer aan; ik moest en ik zou zo’n ding kopen.