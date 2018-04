Column willem van dam Kacheltje

12 april ,,Ben je gek geworden?’’ Toen ik vrienden en kennissen eind jaren ’60 vertelde dat ik vanuit de Randstad naar Zeeland ging verhuizen, keken ze me aan alsof ik door een plotselinge verstandsverbijstering was getroffen. ,,Ga je emigreren? Naar Zeeland? Wat heb je daar in hemelsnaam te zoeken?’’ Want Zeeland – een ver gelegen en achtergebleven gebiedje. Dachten ze. En zeiden ze ook.