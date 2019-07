column willen van dam Kastelein Kees

2 mei Onze biljartvereniging heette De Klotestoters. Slechts drie leden telde zij: vriend S. te K., vriend J. te N. (later te T. en thans te ’s-H.H.) en ik. Van biljarten had en heb ik nog steeds weinig kaas gegeten, maar dat belette mij niet om mijzelf tot voorzitter te benoemen. Een keer per week kwamen wij bijeen in het mooiste café van Goes en verre omstreken, café Baarends.