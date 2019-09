Column Willem van Dam En daarom stond er een zonderling in pyjama­broek met een zaklan­taarn naar een dicht bewolkte hemel te knipperen

5 september ,,Zal je naar me zwaaien, als je over ons huis vliegt?’’, had ik mijn kleinzoon gevraagd. Kleinzoon zou die nacht voor het eerst in zijn vierjarige leventje samen met zijn ouders in het vliegtuig stappen voor een korte vakantie in Griekenland – een hotelletje in Kos. Reuze spannend allemaal, vond kleinzoon. Hij was er al dagen tevoren vol van.