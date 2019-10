Ik wist mij altijd aan het strijdgewoel te onttrekken door lafhartig de zee in te rennen

Column Willem van Dam Toen ze me in het oog kreeg, stak ze minachtend een middelvin­ger naar me op

26 september Opstootje in de supermarkt. Ik had net een tros bananen in mijn mandje laten landen, toen er even verderop geschreeuw klonk: ,,Hoorde je dat? Die man zei kutwijf tegen me!’’ Wat zich precies had voorgedaan werd me niet geheel duidelijk, feit was dat een vrouw het in het gangpad tussen de snoepjes en de frisdranken aan de stok had gekregen met een fors model man op Zweedse klompen.