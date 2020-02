Ik stond weer in de winkel van groenteboer Geerlings

Column Willem van Dam Over de berenlul doen gruwelijke verhalen de ronde

23 januari Laten we het eens over de berenlul hebben. De berenlul, ook wel open ruggetje, open been, doelpaal of leuning genoemd, is een vet vette lekkernij, verkrijgbaar in de betere snackbar. Zo’n snackbar als bij ons vroeger om de hoek; Snackbar ’t Hoekje, inderdaad.