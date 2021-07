Ik doe dat ook wel eens, De Duim gebruiken

COLUMN WILLEM VAN DAM De rij wachtenden week uiteen - zijn geur werkte als een breekijzer

13 augustus ,,Mag ik even voor, want ik ben een oude man.” Even dacht ik dat ik het niet goed had verstaan, maar toen zei hij het nog een keer, iets dwingender: ,,Ik ben een oude man, mag ik even voor?” Hij had het niet eens hoeven vragen. De rij wachtenden week spontaan uiteen toen de man z’n winkelwagentje volgeladen met goedkope blikjes bier in de richting van de kassa van de supermarkt wrong. De geur die hij verspreidde werkte als een breekijzer.