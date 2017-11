Voor de enkeling die geen idee heeft waar het over gaat: in het dagboek vertelt Hendrik Groen (in de serie vertolkt door de acteur Kees Hulst) over de dagelijkse gang van zijn zaken in het verzorgingshuis waarin hij verblijft; over klagende oudjes, over de sleur, het geruzie over een gehaktbal, een directrice die met ijzeren hand de regels van het huis handhaaft en over een gezelschapje rebellerende bejaarden dat onder de vlag van Omanido (Oud Maar Niet Dood) uitstapjes maakt. Humor met een tikje tragiek.