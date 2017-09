,,Jaja’’, grijnsde hij een slecht verzorgd gebit bloot. Hij tikte aan zijn pet en duwde zijn rollator in de richting van het complex bejaardenwoningen even verderop. Zijn gezicht kwam me vaag bekend voor, waar kende ik hem ook alweer van? Van de schaakclub, de voetbal, het werk? En plots wist ik het weer. Hij kwam destijds in hetzelfde café dat ik in mijn jeugdige jaren frequenteerde. Een mooie jongen was het met een vlotte babbel. Hij zoop iedereen onder tafel, was een meester op de flipperkast en razend populair bij de dames. Vrijwel elke keer als de kastelein de bel voor het laatste rondje had geluid, verliet hij licht schommelend met weer een nieuwe verovering aan zijn arm het etablissement.