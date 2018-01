Ze gebaart naar de rij geketende winkelwagentjes bij de ingang van de supermarkt en acteert wanhoop.

,,Ik heb geen kleingeld en kan daarom geen karretje pakken. Dus als u...''

Ik tast naar mijn kontzak, haal een euromunt uit mijn portemonnee en druk die in haar hand.

Ze lacht haar gehavende gebit bloot. ,,Dank u wel, meneer.''



Met een mooi gevoel ('weer een goede daad verricht vandaag') loop ik de supermarkt binnen. Als ik voor het schap met de betere wijnen sta, zie ik door de winkelruit hoe de vrouw met dezelfde bedeltruc opnieuw een man aanschiet.



Ik duw mijn wagentje langs het brood, de fijne vleeswaren, het luxe kaasassortiment, de verse vissen en de toetjes. Dat is dan € 68, 56, zegt de kassameneer. Ik reken af en manoeuvreer mijn volgeladen boodschappenkarretje over het parkeerterrein naar mijn auto.



,,Zal ik uw wagentje straks even voor u terugzetten, meneer?'', klinkt het achter me. Ik draai me om en staar opnieuw in het bijna tandeloze bekkie. Even later parkeert de vrouw mijn winkelwagentje bij de ingang van de supermarkt, peutert er mijn euro uit en stopt die in haar jaszak.