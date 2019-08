En zo klinkt na al die jaren de stem van mijn vader weer door de huiskamer.

Column Willem van Dam Zo'n telefoon installe­ren, dát kan ik toch zeker wel?

1 augustus Lastig, de huistelefoon zwijgt. Bijna de hele week al. Zou het aan de batterijen liggen? Nieuwe batterijen er in, nee hoor, geen gehoor. Stekkertje stuk, misschien? Foeterend onder het bureau gekropen om de aansluiting te controleren. Alles in orde. Uiteindelijke diagnose: telefoon is dood.