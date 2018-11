Eén schoen

Column Willem van Dam Trots als een aap met zeven staarten

18 oktober Zo trots als een aap met zeven staarten waren we; kleinzoon Hero benoemd tot Pupil van de Week! Een begerenswaardige functie is dat, Pupil van de Week. Want hij ( kan tegenwoordig ook een zij zijn, voetballende meiden winnen steeds meer terrein) wordt zeer in de watten gelegd.