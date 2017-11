Een Keith Moon zal ik nooit worden

COLUMN De grootste brekebenen huizen in de kantoren

9 november Aafje is tot inkeer gekomen. En dat is maar goed ook. Aafje Thuiszorg behoorde tot de zorginstellingen die hadden besloten dat de oudere medemens die een smak maakt en weer op de been moet worden geholpen, een boete dient te betalen. Want tja, voor niets gaat de zon op, nietwaar?