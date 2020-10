Een brandbrief? Welnee, een smeulend bermbrandje

Zo’n brandbrief is niet zo maar een brief. Neen, het is een brief waarin een organisatie of instelling zich bij een overheid of andere gezaghebbende instantie beklaagt over de situatie waarin zij zich bevindt. Er vallen dan doorgaans termen als ‘onrustbarend’ of ‘onaanvaardbaar’. Het slot van het lied is dat er altijd om gunsten of geld wordt gevraagd om aan de ‘alarmerende’ toestand een einde te kunnen maken.