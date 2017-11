De grootste brekebenen huizen in de kantoren

Ik heb er wat cijfers op nageslagen. In 2015 belandden zo’n 100.000 ouderen bij de eerste hulp of in het ziekenhuis, nadat ze een smak hadden gemaakt over een opkrullend vloerkleedje of een los­liggende traproede. In 2016 overleden bijna vierduizend bejaarden na een valpartij. En statistici gaan ervan uit, dat die aantallen de komende jaren door de vergrijzing alleen maar zullen toenemen. Stel je voor, dat we al die struikelaars met hun broze botten gratis en voor niks weer overeind moeten hijsen – zou een mooie boel worden, spraken de zorgmanagers van Aafje Thuiszorg en De Merwelanden. Dus verzonnen ze een list: ze voerden een valboete in. Of struikelstraf, hoe je het ook wilt noemen. Het ouwetje dat het in het gepermanente hoofd haalt om vaker dan drie keer per jaar in de douche of over een bananenschil uit te glijden en om hulp roept, zou een rekening van een paar tientjes gepresenteerd krijgen. Dat zal die ouwe besjes leren, dachten de zorgmanagers.