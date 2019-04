De allerbeste

Column Willem van Dam Feestje

28 februari ,,Wat zullen we dit keer met m’n verjaardag doen?’’ Mevrouw Van Dam keek me vragend aan. Ze had duidelijk geen zin in wéér een huis vol visite. Zó’n gedoe allemaal. Bovendien, waar laten we de meute? Ons huis is niet klein uitgevallen, maar onze familie en vriendenkring evenmin. En zie je ons weer zitten, met z’n allen, braaf in een kringetje - een kop koffie en een taartje op schoot. Saai toch?