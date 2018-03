column Willem van Dam Wintersport

21 februari Hoe lang is het geleden dat ik me voor het laatst op het ijs waagde? Zeker een jaar of twintig, als het niet nóg langer geleden is. Het was op een januaridag, op een kreek even buiten ons dorp. Krak, klonk het, en plots stond ik tot aan mijn middel in het ijskoude water.