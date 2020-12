Als ik in mijn hele lange leven twee tientjes aan vuurwerk heb gespendeerd, is dat veel

Column Willem van Dam Ik wist mij altijd aan het strijdge­woel te onttrekken door lafhartig de zee in te rennen

10 oktober Ik was een kikker. Zoals je in Engeland mods en rockers had, had je hier de kikkers en de nozems. De nozems bereden een buikschuiver – een Benelli, Kreidler of Zündapp. Zij boetseerden hun haar met gezinspotten Brylcreem tot vetkuif, droegen zwartleren jekkies en klonterden samen rond de jukebox van de friettent, waar ze naar Elvis en Cliff luisterden.