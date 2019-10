Zware val Hodeg overschaduwt zege Allegaert in Eurométropole Tour

Roglic wint Ronde van Emilië, Mollema net naast podium

17:43 Primoz Roglic heeft de Ronde van Emilië op zijn erelijst bijgeschreven. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma was na ruim 200 kilometer de beste op de slotklim naar San Luca. Roglic schreef onlangs de Ronde van Spanje op zijn naam en toonde in de Italiaanse eendagskoers aan dat zijn vorm nog altijd goed is. Bauke Mollema finishte als vierde.