Zoetemelk over Valverde: Je moet die motivatie maar blijven behouden, hè

Net als Joop Zoetemelk won ook Alejandro Valverde gisteren pas op zijn 38ste de wereldtitel wielrennen. De 71-jarige Nederlander was in 1985 welgeteld 114 dagen ouder toen hij de regenboogtrui won en blijft dus de oudste wereldkampioen ooit. ,,Maar van mij had Valverde ook nog wel een jaartje ouder mogen zijn.’’

Door Arjan Schouten



Genieten. Dat is wat Joop Zoetemelk gisteren deed toen hij Alejandro Valverde op zijn televisie wereldkampioen zag worden in Oostenrijk. Een coureur naar zijn hart, in vorm van januari tot december. Licht kalend al, net als hij vroeger. ,,Hij laat zien dat het ook zo nog kan, hè. Heel het seizoen koersen, niet steeds op trainingskamp. Het goed doen op alles wat je voor je voeten krijgt. Overal in vorm, in etappekoersen, klassiekers. En dat op zijn leeftijd. Ja, dat vind ik wel mooi om te zien.’’

Valverde is ook 38 jaar, net als u was in 1985 toen u dan toch nog wereldkampioen werd. Net als u won hij ook pas bij zijn twaalfde WK-deelname. Maakt dat deze titel extra bijzonder voor u?

Joop Zoetemelk: ,,Voor mij was dat het zeker, ja. En dat zal het voor hem ook zijn. Je moet het allemaal maar blijven opbrengen, hè. Al die jaren door blijven trainen. De motivatie behouden. Dat vind ik mooi. Bij mij was het wel iets anders, omdat ik in de etappekoersen wat minder werd, de laatste jaren. Maar van die ééndaagse koersen, dat ging nog goed. Maar Valverde die rijdt ook in de rondes gewoon nog steeds goed."

U bent wel nog steeds de oudste wereldkampioen. U was in 1985 vijf maanden en vijf dagen ouder dan Valverde toen u de regenboogtrui won.

,,Is dat zo, ja? Goh, daar had ik werkelijk nog geen moment bij stilgestaan. Of ik daar blij mee ben dat ik dat record nog in bezit heb? Ach, het maakt me eigenlijk niet veel uit, hoor. Van mij had Valverde ook nog wel een jaartje ouder mogen zijn."

Volledig scherm Wereldkampioen Joop Zoetemelk in 1986 bij de Wateringse Wielerronde. © Gratis

Valverde had al zes keer eerder op het podium gestaan bij een WK. U nog helemaal niet voor 1985. Wel was u al drie keer als vijfde en drie keer als vierde gefinisht bij wereldkampioenschappen. Was die regenboogtrui voor u destijds net zo’n obsessie als voor Valverde?

,,Een obsessie… Nee. Ik had me er eerlijk gezegd al bij neergelegd dat ik nooit wereldkampioen meer zou worden. Maar ik ben toch blij dat ik ‘m heb, hoor. Die trui staat er toch wel mooi tussen, zo. Ik zou ‘m niet meer willen missen. En Valverde, tja, die vond in Innsbruck gewoon het parkoers dat écht voor hem was. Met dat laatste bergje erin. Geen gemakkelijk ding, maar wel in zijn voordeel. Daardoor kwam hij met een paar klimmers te zitten, die niet kunnen sprinten. Dat was hem op eerdere wereldkampioenschappen niet overkomen."

Volledig scherm Alejandro Valverde wint in Oostenrijk voor Romain Bardet en Michael Woods. © BELGA De cirkel is wel rond nu toch, voor Valverde? Moet hij stoppen? U ging nog twee seizoenen door, won zelfs de Amstel Gold Race nog in 1987, toen u al bijna 40 jaar was.

,,Goh, die beslissing is uiteindelijk aan hem, natuurlijk. Maar als je je goed voelt, waarom niet doorgaan? Ik wilde nog wel door, toen. En ik denk dat Valverde met die trui om zijn schouders nu ook nog wel even door zal fietsen. Zeker nog wel een jaartje."

Vindt u Valverde eigenlijk een mooie kampioen? Helemaal onomstreden is hij natuurlijk niet, na zijn dopingschorsing in 2010. Als exponent van een oude, besmeurde generatie.

,,Ik kijk liever naar hoe hij de laatste jaren fietst. Hoe sterk hij heel het seizoen door is. Dan is hij voor mij gewoon een mooie wereldkampioen. Wat er vroeger gebeurd is, daar denk ik helemaal niet bij na, als ik hem nu kampioen zie worden."