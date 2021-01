Zoetemelk noemt besluit Dumoulin dapper: ‘Hopelijk komt hij terug, want ik zie hem graag fietsen’

Belgisch crossta­lent hoopt met co­ming-out voorbeeld te zijn voor andere homo’s in wielerwe­reld

7 januari Vlak voor het Belgisch kampioenschap veldrijden is crosstalent Justin Laevens (19) uit de kast gekomen als homo. Hij hoopt een voorbeeld voor anderen te zijn. ,,Ik ken zelf geen renner die homo is, maar misschien zitten er nog meer in hun schelp verborgen.’’