Zieke Jakobsen stapt af in BinckBank Tour

Oersterke Küng grijpt de macht in BinckBank Tour

14 augustus Stefan Küng heeft met een denderende tijdrit de macht gegrepen in de BinckBank Tour. De 24-jarige Zwitser van BMC won in Venray de race tegen de klok over 12,7 kilometer met groot machtsvertoon en neemt hierdoor de leiderstrui over van Nederlander Fabio Jakobsen.