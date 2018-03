Zieke Degenkolb mist Milaan - San Remo

De renner van Trek, die in 2015 de 'Primavera' won, heeft nog te veel last van de bronchitis die hem vorige week tot opgave dwong in Parijs-Nice.

,,Met een zwaar gemoed meld ik me af voor Milaan-San Remo'', aldus de Duitse sprinter. ,,Het is de afgelopen dagen wel beter gegaan, maar ik ben te ziek om te starten. Ik zal wel de training op de fiets snel hervatten, dus ik maak me geen zorgen over deelname aan de overige voorjaarsklassiekers.''



Trek laat ook de Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo thuis, die met een knieblessure uitviel in de Tirreno-Adriatico. De Nederlander Boy van Poppel en de Amerikaan Kiel Reijen zijn de vervangers voor Degenkolb en Nizzolo in Milaan-San Remo.