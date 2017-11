Wyman snelste vrouw in Koppenbergcross, Kaptheijns stelt teleur

Compton is de leidster in het klassement na twee crossen. Geerte Hoeke was de beste Nederlandse op de zesde plaats. Maud Kaptheijns, tot dusverre een van de uitblinkers in het crossseizoen, werd slechts achtste.



Wereldkampioene Sanne Cant uit België had zich afgemeld wegens maagklachten. Ook Sophie de Boer en Annemarie Worst ontbraken, zij zagen een cross kort voor het EK van zondag niet zitten.